Названы лучшие игроки нынешнего Кубка Стэнли по версии ESPN

Способен ли «Челси» на чудо в дуэли с «Реалом»? «Челси» — «Реал». Прогноз и ставки 2.11

Отыграется ли «Наполи» против «Милана» в Лиге чемпионов? «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки 1.81