Названы лучшие игроки нынешнего Кубка Стэнли по версии ESPN

Топ-10 лучших игроков по версии ESPN:
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
- Натан Маккиннон («Колорадо»);
- Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»);
- Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
- Линус Улльмарк («Бостон»);
- Давид Пастрняк («Бостон»);
- Кейл Макар («Колорадо»);
- Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);
- Остон Мэттьюс («Торонто»);
- Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»).
На 11-м месте оказался Никита Кучеров («Тампа»). Сразу за ним голкипер Андрей Василевский. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин занял 20-е место.
На 23-м месте расположился форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял 31-е место. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин получил 33-ю строчку. Михаил Сергачев из «Тампы» стал последним в рейтинге, заняв 46-ю позицию.