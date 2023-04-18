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    Названы лучшие игроки нынешнего Кубка Стэнли по версии ESPN

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Колорадо Эвеланш Нью-Джерси Дэвилз Бостон Брюинз Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Нью-Йорк Рейнджерс
    Сайт ESPN составил список из 50 лучших хоккеистов нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Россияне не попали в топ-10.

    Названы лучшие игроки нынешнего Кубка Стэнли по версии ESPN
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    Топ-10 лучших игроков по версии ESPN:
    • Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
    • Натан Маккиннон («Колорадо»);
    • Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»);
    • Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
    • Линус Улльмарк («Бостон»);
    • Давид Пастрняк («Бостон»);
    • Кейл Макар («Колорадо»);
    • Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);
    • Остон Мэттьюс («Торонто»);
    • Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»).

    На 11-м месте оказался Никита Кучеров («Тампа»). Сразу за ним голкипер Андрей Василевский. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин занял 20-е место.

    На 23-м месте расположился форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял 31-е место. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин получил 33-ю строчку. Михаил Сергачев из «Тампы» стал последним в рейтинге, заняв 46-ю позицию.

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