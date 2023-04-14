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    Панарин и Кучеров — лучшие бомбардиры и ассистенты своих команд в этой регулярке

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    Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате сезона-2022/23.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    На счету 31-летнего россиянина 92 очка (29+63) в 82 матчах, это лучший показатель в команде. На втором месте в списке бомбардиров Мика Зибанежад — 91 очко (39+52).

    Также Панарин стал лучшим ассистентом команды, опередив Адама Фокса на три передачи.

    Нападающий «Тампы» Никита Кучеров также стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате сезона-2022/23.

    В этой регулярке на счету российского хоккеиста 113 (30+83) очков в 82 матчах. Он опередил ближайшего преследователя Брэйдена Поинта на 18 очков.

    Также Кучеров стал лучшим ассистентом команды, опередив соотечественника Михаила Сергачева на 29 передач.

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