Панарин и Кучеров — лучшие бомбардиры и ассистенты своих команд в этой регулярке

Форвард «Рейнджерс»стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате сезона-2022/23.

На счету 31-летнего россиянина 92 очка (29+63) в 82 матчах, это лучший показатель в команде. На втором месте в списке бомбардиров Мика Зибанежад — 91 очко (39+52).

Также Панарин стал лучшим ассистентом команды, опередив Адама Фокса на три передачи.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров также стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате сезона-2022/23.

В этой регулярке на счету российского хоккеиста 113 (30+83) очков в 82 матчах. Он опередил ближайшего преследователя Брэйдена Поинта на 18 очков.

Также Кучеров стал лучшим ассистентом команды, опередив соотечественника Михаила Сергачева на 29 передач.