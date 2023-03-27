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    Кошечкин: Не могу сказать, что игра в НХЛ была мечтой всей моей жизни

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    Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин признался, что не жалеет из-за того, что в свое время отказался от перехода в клуб НХЛ «Тампа-Бэй».

    Василий Кошечкин
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    Василий Кошечкин

    Ранее Кошечкин, которому 27 марта исполнилось 40 лет, объявил о завершении карьеры.

    «Жалею ли о чем-то? Нет, в этом плане я счастливый человек, добился в хоккее всего, о чем мечтал.

    Не могу сказать, что игра в НХЛ была мечтой всей моей жизни. Не сложилось — ничего страшного.

    "Тампа"? Это был 2007 год, шли очень плотные переговоры, но мы не смогли договориться. Оглядываясь назад, не могу назвать то решение ошибочным. На тот момент я еще не вышел на свой пик. Никто не знает, как бы все обернулось.

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    • Оставшись в России, я смог прибавить, завоевал титулы, признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ, принимал участие в Олимпиадах и чемпионатах мира, пережил много радостных моментов», — приводит слова Кошечкина «Спорт-Экспресс».

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