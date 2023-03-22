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    Билялетдинов: «Адмирал» играет в атаке достаточно интересно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру «Адмирала» в 4-м матче серии плей-офф КХЛ (2:1 ОТ).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Да какие у меня рычаги [влияния на хоккеистов]? Хоккеисты играют с хорошей отдачей, только спасибо им надо сказать за это. Секретов никаких нет.

    "Адмирал" неплохо играет и в атаке, не только в обороне. В обороне — отдача, видно, как они играют и пластаются.

    Ну и в атаке они играют достаточно интересно, поэтому надо серьёзно готовиться к следующему матчу», — передает слова Билялетдинова Чемпионат.

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