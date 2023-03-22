Билялетдинов: «Адмирал» играет в атаке достаточно интересно

Главный тренероценил игрув 4-м матче серии плей-офф КХЛ (2:1 ОТ).

«Да какие у меня рычаги [влияния на хоккеистов]? Хоккеисты играют с хорошей отдачей, только спасибо им надо сказать за это. Секретов никаких нет.

"Адмирал" неплохо играет и в атаке, не только в обороне. В обороне — отдача, видно, как они играют и пластаются.

Ну и в атаке они играют достаточно интересно, поэтому надо серьёзно готовиться к следующему матчу», — передает слова Билялетдинова Чемпионат.

После этого матча в серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» счет 3:1. Следующий матч состоится 24 марта в Казани.