Билялетдинов: «Адмирал» играет в атаке достаточно интересно

Зинэтула Билялетдинов Фото: ak-bars.ru
«Да какие у меня рычаги [влияния на хоккеистов]? Хоккеисты играют с хорошей отдачей, только спасибо им надо сказать за это. Секретов никаких нет.
"Адмирал" неплохо играет и в атаке, не только в обороне. В обороне — отдача, видно, как они играют и пластаются.
Ну и в атаке они играют достаточно интересно, поэтому надо серьёзно готовиться к следующему матчу», — передает слова Билялетдинова Чемпионат.
После этого матча в серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» счет 3:1. Следующий матч состоится 24 марта в Казани.