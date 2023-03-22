«Адмирал» — «Ак Барс»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

Александр Радулов Фото: globallookpress.com
В самом начале встречи гости открыли счет. Отличился нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов.
Уже во втором периоде «Адмирал» сумел сравнять счет благодаря голу защитника Либора Шулака.
Команды довели дело до овертайма, в котором сильнее оказался «Ак Барс». Победный гол забил форвард казанцев Александр Радулов.
КХЛ. Плей-офф.
«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
Голы: Семенов — 1 (Панюков), 05:13 — 0:1. Шулак — 2 (Криштоф), 35:10 — 1:1. Радулов — 6 (Воронков, Токранов), 65:47 — 1:2Вратари: Серебряков — БиляловБроски: 20 (4+10+6+0) — 28 (7+7+11+3)Штраф: 6 — 6
После этого матча счет в серии стал 3:1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч команды сыграют 24 марта в Казани.