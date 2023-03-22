ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияИстория Кварадоны. Как Хвича Кварацхелия ворвался в число лучших вингеров мира
    Все новости спорта

    «Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом» в овертайме

    «Адмирал» — «Ак Барс»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Адмирал
    «Ак Барс» обыграл «Адмирал» (2:1 ОТ) в 4-м матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

    Александр Радулов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Радулов

    В самом начале встречи гости открыли счет. Отличился нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов.

    Уже во втором периоде «Адмирал» сумел сравнять счет благодаря голу защитника Либора Шулака.

    Команды довели дело до овертайма, в котором сильнее оказался «Ак Барс». Победный гол забил форвард казанцев Александр Радулов.

    КХЛ. Плей-офф.
    «Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
    Голы: Семенов — 1 (Панюков), 05:13 — 0:1. Шулак — 2 (Криштоф), 35:10 — 1:1. Радулов — 6 (Воронков, Токранов), 65:47 — 1:2Вратари: Серебряков — БиляловБроски: 20 (4+10+6+0) — 28 (7+7+11+3)Штраф: 6 — 6

    После этого матча счет в серии стал 3:1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч команды сыграют 24 марта в Казани.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • С полуфинальной серией СКА покончит уже в среду
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Авангард» покончит с полуфинальной серией
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Оппоненты привычно распишут мировую
  • Италия — Англия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аргентина — Панама
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие