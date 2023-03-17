Воробьев: Познакомились сегодня — послезавтра у нас опять игра

Главный тренер магнитогорскогопрокомментировал поражение от(1:2 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Плотная игра, как и ожидалось. Много голов не получилось, к сожалению. В овертайме у нас был момент. Мы не забили. И практически в обратную сторону получили гол. Играют две хорошие команды. Никто не обещал нам легкой жизни. Познакомились сегодня — послезавтра у нас опять игра.

Действительно, первый период получился не очень хорошим. Может быть, в ногах мы проиграли из-за прошлой серии с овертаймами. Надо было немного привыкнуть. Потом дело пошло — и довольно неплохо», — приводит слова Воробьева «Спорт-Экспресс».

Таким образом, счёт в серии стал 1:0 в пользу «Авангарда». Следующий матч серии пройдет в Омске 19 марта.