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    Воробьев: Познакомились сегодня — послезавтра у нас опять игра

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Плотная игра, как и ожидалось. Много голов не получилось, к сожалению. В овертайме у нас был момент. Мы не забили. И практически в обратную сторону получили гол. Играют две хорошие команды. Никто не обещал нам легкой жизни. Познакомились сегодня — послезавтра у нас опять игра.

    Действительно, первый период получился не очень хорошим. Может быть, в ногах мы проиграли из-за прошлой серии с овертаймами. Надо было немного привыкнуть. Потом дело пошло — и довольно неплохо», — приводит слова Воробьева «Спорт-Экспресс».

    Таким образом, счёт в серии стал 1:0 в пользу «Авангарда». Следующий матч серии пройдет в Омске 19 марта.

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