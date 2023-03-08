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    «Авангард» уверенно переиграл «Сибирь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Сибирь
    В четвертом матче серии плей-офф КХЛ «Авангард» на выезде оказался сильнее «Сибири» со счетом 4:1.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    На голы Грицюка, Найта, Толчинского и Буше хозяева смогли ответить лишь одним точным броском в исполнении Пьянова.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
    Голы: Грицюк — 1, 1:40 — 0:1. Найт — 2 (бол., Ткачев, Шарипзянов), 12:58 — 0:2. Пьянов — 1 (бол., Бутузов, Мерфи), 15:04 — 1:2. Толчинский — 4, 50:47 — 1:3. Буше — 1 (Ткачев), 53:21 — 1:4Вратари: Красоткин — ДемченкоШтраф: 8 — 8Броски: 45 (10+17+18) — 15 (6+6+3)

    Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу «Авангарда». Следующая игра состоится 10 марта в Омске.

    Напомним, что серия длится до четырех побед.

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