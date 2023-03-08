Мартемьянов: С 0:2 тяжело отыгрываться, но моменты были, торопливость подвела

Главный тренер новосибирскойподвел итог матча против(1:4) в рамках плей-офф Кубка Гагарина.

«Сложно комментировать. Старались, бились, лезли. "Авангард" моментально использовал наши ошибки. С 0:2 тяжело отыгрываться, но моменты были. Торопливость подвела.

Почему первое звено такое потухшее? Не скажу, что потухшее. Просто витиеватый хоккей показывали, в четвертом матче серии тяжело так играть. В плей–офф надо делать меньше ошибок. Почему у них глаза потухшие — я не знаю. Я не считаю, что мы плохо играли. Мы играли прилично.

Нет бросков с пятачка? Лезли мало. Надо проявлять волю, стойкость, самоотдачу. Не пускают, но надо лезть. У меня лично паники никакой нет. Желание есть. Как будет складываться матч — там посмотрим.

Морозов заработал "–3" и тяжело выглядел? Манера игры у него такая, поэтому тяжело выглядел. Допустил ошибку, корить его за это надо. Но винить только его одного… Проиграла вся команда.

Убрали Овчинникова и играли в шесть защитников? Против нас тоже играют в 5–6 защитников. У нас тоже люди по 25 минут играют, кто–то к этому привык, кто–то нет. Что–то же надо было делать, мы решили рискнуть. У нас никто не выпадал, четвертое звено часто гостило в зоне соперника.

Я вступился за Чесалина после прошлого матча, почему его не было сегодня? Свежести хотелось добавить. Жене не 25 лет, он очень много эмоций выплескивается и не всегда быстро восстанавливается. Ошибки бывают у всех.

Сегодня "Авангард" лишил "Сибирь" контратак? Мы пробивались против пятерых, они выходили три в три. Атак сходу было достаточно. Это острое оружие, контратаки. Команда меня в этом плане не слышит.

В чем ключ к победе в Омске? Я не буду рассказывать как мы будем играть. Наш резерв — огромная работа, самоотдача. Мастерство команды соперника на порядок выше, чем у нас. Важно уметь играть в плей–офф. Будем надеяться, что все это пойдет на пользу», — приводит слова Мартемьянова Sport24.

Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу «Авангарда». Следующая игра состоится 10 марта в Омске.

Напомним, что серия длится до четырех побед.