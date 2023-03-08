ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джамал МусиалаОт «застенчивого Бэмби» до «нового Месси». Джамал Мусиала — будущая суперзвезда европейского футбола
    Все новости спорта

    Мартемьянов: С 0:2 тяжело отыгрываться, но моменты были, торопливость подвела

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Авангард
    Главный тренер новосибирской «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итог матча против «Авангарда» (1:4) в рамках плей-офф Кубка Гагарина.

    Андрей Мартемьянов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Мартемьянов

    «Сложно комментировать. Старались, бились, лезли. "Авангард" моментально использовал наши ошибки. С 0:2 тяжело отыгрываться, но моменты были. Торопливость подвела.

    Почему первое звено такое потухшее? Не скажу, что потухшее. Просто витиеватый хоккей показывали, в четвертом матче серии тяжело так играть. В плей–офф надо делать меньше ошибок. Почему у них глаза потухшие — я не знаю. Я не считаю, что мы плохо играли. Мы играли прилично.

    Нет бросков с пятачка? Лезли мало. Надо проявлять волю, стойкость, самоотдачу. Не пускают, но надо лезть. У меня лично паники никакой нет. Желание есть. Как будет складываться матч — там посмотрим.

  • «Авангард» уверенно переиграл «Сибирь»
  • Читайте по теме

    • Морозов заработал "–3" и тяжело выглядел? Манера игры у него такая, поэтому тяжело выглядел. Допустил ошибку, корить его за это надо. Но винить только его одного… Проиграла вся команда.

    Убрали Овчинникова и играли в шесть защитников? Против нас тоже играют в 5–6 защитников. У нас тоже люди по 25 минут играют, кто–то к этому привык, кто–то нет. Что–то же надо было делать, мы решили рискнуть. У нас никто не выпадал, четвертое звено часто гостило в зоне соперника.

    Я вступился за Чесалина после прошлого матча, почему его не было сегодня? Свежести хотелось добавить. Жене не 25 лет, он очень много эмоций выплескивается и не всегда быстро восстанавливается. Ошибки бывают у всех.

    Сегодня "Авангард" лишил "Сибирь" контратак? Мы пробивались против пятерых, они выходили три в три. Атак сходу было достаточно. Это острое оружие, контратаки. Команда меня в этом плане не слышит.

    В чем ключ к победе в Омске? Я не буду рассказывать как мы будем играть. Наш резерв — огромная работа, самоотдача. Мастерство команды соперника на порядок выше, чем у нас. Важно уметь играть в плей–офф. Будем надеяться, что все это пойдет на пользу», — приводит слова Мартемьянова Sport24.

  • Читайте по теме

    • Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу «Авангарда». Следующая игра состоится 10 марта в Омске.

    Напомним, что серия длится до четырех побед.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Месси и Мбаппе решат исход противостояния
  • «Бавария» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • «Тоттенхэм» и «Милан» будут ждать свой шанс
  • «Тоттенхэм» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Успеют ли манкунианцы отойти от ливерпульской оплеухи?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спортинг — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие