Защитника «Бостона» Орлова признали первой звездой недели в НХЛ

Российский защитникстал лучшим игроком прошедшей недели в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Орлов провел за «Бостон» 4 матча, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач при общем показателе полезности «+7». Хоккеист перешел из «Вашингтона» за несколько дней до конца дедлайна в Национальной лиге.

Клод Жиру из «Оттавы» получил вторую звезду недели в НХЛ. Форвард сыграл 4 матча, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.

Третьей звездой недели в НХЛ стал вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон. Голкипер провел 2 встречи, в которых отразил 98,6% бросков при коэффициенте надёжности 0,48.