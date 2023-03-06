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    Защитника «Бостона» Орлова признали первой звездой недели в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Бостон Брюинз Оттава Сенаторз Миннесота Уайлд
    Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов стал лучшим игроком прошедшей недели в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

    Дмитрий Орлов
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    Дмитрий Орлов

    Орлов провел за «Бостон» 4 матча, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач при общем показателе полезности «+7». Хоккеист перешел из «Вашингтона» за несколько дней до конца дедлайна в Национальной лиге.

    Клод Жиру из «Оттавы» получил вторую звезду недели в НХЛ. Форвард сыграл 4 матча, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.

    Третьей звездой недели в НХЛ стал вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон. Голкипер провел 2 встречи, в которых отразил 98,6% бросков при коэффициенте надёжности 0,48.

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