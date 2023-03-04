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    «Тампа» без Василевского в воротах проиграла «Баффало»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Баффало Сэйбрз
    В рамках поединка регулярки НХЛ «Баффало» у себя дома переиграл «Тампу-Бэй» со счетом 5:3.

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    «Лайтнин» играл без своего основного вратаря Андрея Василевского.

    Тайсон Джост, Джек Куинн, Джефф Скиннер, Тэйдж Томпсон и Винс Хиностроза забили у хозяев. Скиннер и Томпсон наьрали по 2 (1+1) очка.

    У «молний» отметились Алекс Киллорн, Ник Пербикс и Брэйден Пойнт. Никита Кучеров сделал ассист.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Тампа-Бэй» — 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
    Голы: Пойнт — 39 (бол., Кучеров, Стэмкос), 13:28 — 0:1. Томпсон — 42 (бол., Далин), 16:15 — 1:1. Хиностроза — 2 (Миттельштадт, Козенс), 25:35 — 2:1. Джост — 6, 32:30 — 3:1. Куинн — 12 (Томпсон, Скиннер), 39:46 — 4:1. Скиннер — 26 (бол.), 40:53 — 5:1. Пербикс — 5 (Пол), 42:55 — 5:2. Киллорн — 16 (мен., Жанно, Хедман), 53:18 — 5:3Вратари: Комри — Эллиотт (57:24 — 59:28, 59:48)Штраф: 17 — 17Броски: 34 (13+17+4) — 36 (13+8+15)

    «Тампа» занимает 5-е место в таблице Восточной конференции с 79 очками на счету. Это ее 4-е поражение подряд. «Баффало» находится на 9-й строчке с 68 очками.

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