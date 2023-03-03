«Даллас» обменял Худобина в «Чикаго»

Российский голкиперв результате обмена перешел из клуба НХЛ «Даллас» в «Чикаго», сообщает пресс‑служба «Старз».

«Блэкхокс» также получили право выбора во втором раунде драфта 2025 года, в обратном направлении отправились форвард Макс Доми и вратарь Дилан Уэллс.

В начале октября 2022 года «Даллас» выставлял Худобина на драфт отказов, однако ни одна из команд не забрала россиянина, поэтому он был отправлен в фарм-клуб. В текущем сезоне 36-летний вратарь провел девять матчей в НХЛ, последний из которых состоялся 15 января.

Худобин пополнил состав «Далласа» в 2018 году. В 2020-м он помог «Старз» дойти до финала Кубка Стэнли против «Тампы».