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    «Даллас» обменял Худобина в «Чикаго»

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    Российский голкипер Антон Худобин в результате обмена перешел из клуба НХЛ «Даллас» в «Чикаго», сообщает пресс‑служба «Старз».

    Антон Худобин
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    Антон Худобин

    «Блэкхокс» также получили право выбора во втором раунде драфта 2025 года, в обратном направлении отправились форвард Макс Доми и вратарь Дилан Уэллс.

    В начале октября 2022 года «Даллас» выставлял Худобина на драфт отказов, однако ни одна из команд не забрала россиянина, поэтому он был отправлен в фарм-клуб. В текущем сезоне 36-летний вратарь провел девять матчей в НХЛ, последний из которых состоялся 15 января.

    Худобин пополнил состав «Далласа» в 2018 году. В 2020-м он помог «Старз» дойти до финала Кубка Стэнли против «Тампы».

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