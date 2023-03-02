ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КаземироПять причин, почему «МЮ» может оформить квадрупл уже в этом сезоне
    Все новости спорта

    «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Торпедо
    Московское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо» со счетом 3:1 в рамках первого поединка четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

    Вторая победа подряд для москвичей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вторая победа подряд для москвичей

    Голами у москвичей отметились Джордан Уэл, Максим Джиошвили и Иван Муранов. Шайба второго стала победной. Николай Коваленко — автор единственного гола в составе хозяев.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Коваленко — 1 (мен.), 16:00 — 1:0. Уил — 1 (Лилья, Миронов), 19:50 — 1:1. Джиошвили — 1 (бол., Уил, Лилья), 26:47 — 1:2. Муранов — 1 (п.в.), 58:22 — 1:3Вратари: Кульбаков (57:58 — 58:22) — КоноваловШтраф: 6 — 10Броски: 33 (11+16+6) — 21 (13+6+2)

    Таким образом, «Динамо» повело в серии, а 4 марта команды проведут второй поединок.

    Для московского коллектива это вторая победа подряд. Ранее «Динамо» завершило победой регулярный чемпионат.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Джокович продлит серию побед над Медведевым
  • Джокович — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Манчестер Сити» потеряет очки?
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
  • «Спартак» вновь окажется сильнее «Урала»
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Факел — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие