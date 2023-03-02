«Динамо» на выезде обыграло «Торпедо»

Вторая победа подряд для москвичей Фото: «Динамо»
Голами у москвичей отметились Джордан Уэл, Максим Джиошвили и Иван Муранов. Шайба второго стала победной. Николай Коваленко — автор единственного гола в составе хозяев.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Коваленко — 1 (мен.), 16:00 — 1:0. Уил — 1 (Лилья, Миронов), 19:50 — 1:1. Джиошвили — 1 (бол., Уил, Лилья), 26:47 — 1:2. Муранов — 1 (п.в.), 58:22 — 1:3Вратари: Кульбаков (57:58 — 58:22) — КоноваловШтраф: 6 — 10Броски: 33 (11+16+6) — 21 (13+6+2)
Таким образом, «Динамо» повело в серии, а 4 марта команды проведут второй поединок.
Для московского коллектива это вторая победа подряд. Ранее «Динамо» завершило победой регулярный чемпионат.