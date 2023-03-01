НХЛ. «Тампа» проиграла «Флориде», «Бостон» одолел «Калгари»

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 1:4

Голкипер победителей Сергей Бобровский отразил 28 бросков. В составе хозяев льда Никита Кучеров отметился голевой передачей, а вратарь Андрей Василевский отразил 37 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 1:4 (0:3, 1:0, 0:1) Голы: Э. Стаал — 12 (Махура, Казинс), 6:19 — 0:1. Лунделл — 9 (Ткачак, М. Стаал), 15:56 — 0:2. Луостаринен — 14, 17:37 — 0:3. Пойнт — 37 (бол., Стэмкос, Кучеров), 31:39 — 1:3. Дюклер — 1 (п.в., Э. Стаал, Казинс), 59:55 — 1:4Вратари: Василевский (56:24 — 59:55) — БобровскийШтраф: 4-10Броски: 29 (4+7+18) — 41 (16+21+4)

«Флорида» с 66 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Тампа» (78) расположилась на пятой строчке.

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 1:4

«Оттава» — «Детройт» 6:1

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Детройт» — 6:1 (4:1, 1:0, 1:0) Голы: Кубалик — 17 (Мяяття), 3:50 — 0:1. Штюцле — 28 (буллит), 4:08 — 1:1. Уотсон — 6 (мен., Гэмбрелл), 7:52 — 2:1. Уотсон — 7 (Брассар, Кастелич), 15:46 — 3:1. Дебринкэт — 20 (бол., Батерсон, Шабо), 16:09 — 4:1. Жиру — 25 (бол., Дебринкэт, Штюцле), 28:34 — 5:1. Ткачак — 26 (Жиру, Штюцле), 45:17 — 6:1Вратари: Сегорд — ХуссоШтраф: 27-33Броски: 27 (16+3+8) — 17 (5+6+6)

«Оттава» — «Детройт» 6:1

«Баффало» — «Коламбус» 3:5

Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликинс отметился голевой передачей. «Блю Джэкетс» прервали трехматчевую победную серию «Сэйбрз».

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Коламбус» — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1) Голы: Джонсон — 13 (бол., Бланкенбург, Мерзликинс), 2:53 — 0:1. Томпсон — 41 (Скиннер, Куинн), 3:11 — 1:1. Робинсон — 6, 13:41 — 1:2. Робинсон — 7 (Керали, Лайне), 31:53 — 1:3. Дженнер — 19 (Бланкенбург, Пик), 39:42 — 1:4. Куинн — 11 (Самуэльссон), 45:02 — 2:4. Петерка — 8 (бол., Пауэр, Кребс), 49:46 — 3:4. Робинсон — 8 (п.в., Дженнер), 59:24 — 3:5Вратари: Андерсон (59:10 — 59:24) — МерзликинсШтраф: 2-6Броски: 41 (16+11+14) — 36 (15+13+8)

«Баффало» — «Коламбус» 3:5

«Миннесота» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1 Б

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов остался без набранных очков, а также не смог реализовать свою попытку в серии буллитов. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Айлендерс» — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Бэйли — 7 (Мэйфилд, Койвула), 14:15 — 0:1. Ривз — 1 (Гринуэй), 18:00 — 1:1Победный буллит: ГодроВратари: Густавссон — СорокинШтраф: 5-7Броски: 31 (15+8+6+2) — 40 (15+6+14+5)

«Миннесота» с 74 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Айлендерс» (70) — седьмые на Востоке.

«Миннесота» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1 Б

«Нэшвилл» — «Питтсбург» 1:3

Все четыре шайбы в матче были заброшены в третьем периоде. Форвард гостей Евгений Малкин результативными действиями не отметился, как и нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Питтсбург» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) Голы: Янковски — 5, 47:01 — 1:0. Кросби — 27 (Макгинн, Ракелль), 51:00 — 1:1. Зукер — 17, 58:21 — 1:2. Раст — 15 (п.в., Гюнцель, Дюмулин), 59:53 — 1:3Вратари: Сарос (58:30 — 59:53) — ДжерриШтраф: 6-4Броски: 25 (17+5+3) — 34 (9+17+8)

«Нэшвилл» — «Питтсбург» 1:3

«Сент-Луис» — «Сиэтл» 3:5

В составе победителей дубль оформил Морган Гики. У «Сент-Луиса» один из голов забил российский нападающий Павел Бучневич, отличившийся 18-й раз в сезоне. Также на его счету результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Сиэтл» — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2) Голы: Гики — 6 (Спронг, Ларссон), 9:30 — 0:1. Томас — 14 (мен., Бучневич), 25:11 — 1:1. Маккэн — 27 (Данн, Толванен), 26:57 — 1:2. Саад — 16 (Ледди, Фолк), 29:03 — 2:2. Гики — 7 (Спронг, Шульц), 33:32 — 2:3. Олексяк — 8 (Донато, Толванен), 49:46 — 2:4. Бучневич — 18 (Томас), 54:29 — 3:4. Танев — 11 (п.в., Толванен, Гурд), 59:53 — 3:5Вратари: Биннингтон (58:02 — 59:53) — ДжонсШтраф: 4-8Броски: 25 (11+9+5) — 26 (8+10+8)

«Сент-Луис» проиграл шестой матч подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» находится на шестой строчке.

«Сент-Луис» — «Сиэтл» 3:5

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» 5:6 Б

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 5:6 Б (2:0, 3:3, 0:2, 0:0, 0:1) Голы: Моррисси — 12 (Шайфли, Уилер), 15:52 — 1:0. Моррисси — 13 (Демело), 17:35 — 2:0. Копитар — 21 (бол., Фиала, Даути), 20:26 — 2:1. Коннор — 27 (Шайфли, Моррисси), 26:08 — 3:1. Копитар — 22 (Эдлер, Байфилд), 29:14 — 3:2. Копитар — 23 (Даути), 30:43 — 3:3. Стенлунд — 4 (Моррисси, Демело), 32:00 — 4:3. Стенлунд — 5 (мен., Лаури), 38:26 — 5:3. Копитар — 24 (Грундстрем, Дурзи), 41:26 — 5:4. Виларди — 19 (Лизотт, Иафалло), 55:54 — 5:5Победный буллит: КемпеВратари: Хеллибак — КоплиШтраф: 10-8Броски: 31 (9+9+10+3) — 37 (11+14+9+3)

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» 5:6 Б

«Калгари» — «Бостон» 3:4 ОТ

В составе «Бостона» две шайбы и голевую передачу записал на свой счет российский защитник Дмитрий Орлов. Победу «Бостону» за пять секунд до конца овертайма принес Чарли Макэвой.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Бостон» — 3:4 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 0:1) Голы: Орлов — 4 (Линдхольм, Носек), 4:47 — 0:1. Орлов — 5 (Дебраск, Бержерон), 13:39 — 0:2. Коулмэн — 13 (Андерссон), 21:07 — 1:2. Дюбе — 17 (Тоффоли, Танев), 48:16 — 2:2. Юбердо — 12 (Кадри, Пеллетье), 49:33 — 3:2. Заха — 15 (бол., Орлов, Дебраск), 54:07 — 3:3. Макэвой — 5 (Бержерон, Маршан), 64:55 — 3:4Вратари: Владарж (Маркстрем, 20:00) — УльмаркШтраф: 13-13Броски: 57 (19+20+12+6) — 20 (5+4+8+3)

«Бостон» набрал 99 очков и лидирует в Восточной конференции. «Калгари» располагается на девятой строчке в Западной конференции — 67 очков.

«Калгари» — «Бостон» 3:4 ОТ

«Аризона» — «Чикаго» 4:1

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Чикаго» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Голы: Бойд — 9, 10:07 — 1:0. Хейтон — 9 (Шмальц, Келлер), 18:37 — 2:0. Макбэйн — 8 (Стэчер, Маччелли), 35:32 — 3:0. Шмальц — 18 (Келлер, Гостисбеер), 48:39 — 4:0. Атанасиу — 14 (Филлипс), 58:31 — 4:1Вратари: Веймелка — СтэлокШтраф: 9-7Броски: 33 (13+14+6) — 24 (8+8+8)

«Аризона» — «Чикаго» 4:1

«Сан-Хосе» — «Монреаль» 1:3

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Монреаль» — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3) Голы: Макдональд — 1, 1:43 — 1:0. Гуле — 3, 48:07 — 1:1. Юленен — 2 (Питлик, Дворак), 49:59 — 1:2. Дворак — 10 (п.в., Сузуки, Андерсон), 59:55 — 1:3Вратари: Кяхкенен (57:50 — 59:55) — АлленШтраф: 8-6Броски: 39 (14+16+9) — 32 (16+9+7)