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    «Северсталь» в овертайме дожала «Спартак»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Северсталь
    Череповецкая «Северсталь» одержала домашнюю победу над московским «Спартаком» (4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    В составе победителей отличились Дмитрий Моисеев, Даниил Пыленков и Александр Петунин, который забросил шайбы в основное время и в овертайме.

    Голы красно-белых записали на свой счет Павел Ткаченко, Данила Квартальнов и Александр Хохлачёв.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» — «Спартак» — 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)
    Голы: Ткаченко — 1 (Заседа, Ручкин), 12:34 — 0:1. Моисеев — 7 (мен., Лишка, Пыленков), 32:16 — 1:1. Квартальнов — 5 (Цыплаков), 47:45 — 1:2. Пыленков — 4 (Пилипенко, Суворов), 49:40 — 2:2. Петунин — 10 (Чуркин, Денисов), 57:42 — 3:2. Хохлачев — 12 (Сериков, Чудинов), 59:56 — 3:3. Петунин — 11 (Пыленков), 64:45 — 4:3Вратари: Самонов — Красиков (58:50 — 59:56)Броски: 33 (9+9+11+4) — 31 (8+6+12+5)Штраф: 4 — 6

    «Северсталь» набрала 44 очка в 44 матчах и поднялась на 8-е место в Западной конференции. «Спартак» потерпел 6-е поражение кряду и с 47 баллами после 45 игр располагается на 6-й строчке Запада.

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