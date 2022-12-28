Буше: Сейчас важно продолжать здорово действовать и хорошо играть

Нападающийвысказался о продлении контракта с клубом еще на один сезон.

«Наверное, один из лучших матчей "Авангарда" в сезоне. Каждый выложился, каждый внёс вклад в победу.

Не скажу, что меня как-то сильно тревожила безголевая серия из шести матчей. Конечно, какие-то мысли были, но наше звено работало, и здорово, что сегодня это привело к парочке голов.

Мой отменённый гол? Очевидно, что офсайд всё-таки был, ведь судьи посмотрели видео. Но у меня было чувство, что меня не было в зоне.

Наверное, я глупо сыграл, жаль, что тот гол оказался нелигитимным.

Конечно, подписание контракта на следующий сезон добавляет положительных эмоций, потому что приятно осознавать, что я ещё год проведу в "Авангарде". Но сейчас важно продолжать здорово действовать и хорошо играть.

Да, в паузу я летал домой к семье. Не сказал бы, что это как-то негативно сказалось на моём физическом состоянии, всё-таки меня не месяц не было, а всего четыре дня.

Кроме того, приятно было повидать семью, можно сказать, что я перезагрузился», — сказал Буше Чемпионату.

Напомним, что «Авангард» разгромил «Автомобилист» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.