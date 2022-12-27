Канада проиграла Чехии на старте МЧМ-2023

Сборнаяв матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2023 обыграласо счетом 5:2.

В составе победителей отличились Давид Шпачек, Станислав Свозил, Давид Моравец, Ярослав Хмеларж и Матоуш Меншик.

У канадцев отличились Коннор Бедард и Шейн Райт. Отметим, что «клиновые листья» сменили вратаря при счете 2:5 на 29-й минуте.

Молодежный чемпионат мира Группа A Чехия U20 — Канада U20 — 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) Голы: Райт — 1 (бол., Зеллвегер, Гюнтер), 10:33 — 0:1. Шпачек — 1 (Свозил, Брабенец), 17:48 — 1:1. Моравец — 1 (Мехура, Марцель), 18:23 — 2:1. Свозил — 1 (Шпачек, Сале), 20:44 — 3:1. Бедард — 1 (Райт, Корчински), 21:29 — 3:2. Хмеларж — 1 (бол., Иржичек), 28:14 — 4:2. Менсик — 1 (бол., Кос, Суханек), 28:47 — 5:2Вратари: Суханек — Годро (Милич, 28:47, 56:00 — 58:51)Штраф: 6-35Броски: 27 (9+9+9) — 38 (12+12+14)

В следующем матче Чехия 28 декабря сыграет с Австрией, Канада на следующий день встретитс с Германией.