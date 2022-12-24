«Вашингтон» обыграл «Виннипег», Овечкин обогнал Горди Хоу по голам в НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:1.

В составе победителей Александр Овечкин забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Теперь в его активе 802 гола за карьеру в НХЛ. По этому показателю Овечкин вышел на чистое второе место, обойдя Горди Хоу (801 шайба). Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов сделал одну голевую передачу. Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Овечкин — 21 (Строум, Шири), 18:22 — 1:0. Милано — 5 (Шири, Овечкин), 32:46 — 2:0. Дауд — 8 (Хэтэуэй, Густафссон), 43:49 — 3:0. Стенлунд — 2 (Кулман, Юнссон Фьелльбю), 49:59 — 3:1. Овечкин — 22 (п.в., Кузнецов), 59:00 — 4:1Вратари: Линдгрен — Риттих (58:26 — 59:00)Штраф: 4-8Броски: 27 (10+10+7) — 26 (7+3+16)

«Вашингтон» с 42 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 43 очками — на четвертой строчке Запада.