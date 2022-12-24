Овечкин: Приятно быть в этой категории игроков, это довольно круто

Капитан «Вашингтона»прокомментировал выход на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Напомним, в матче с «Виннипегом» (4:1) россиянин забросил две шайбы. Теперь в его активе 802 гола в НХЛ. По этому показателю Овечкин обошел Горди Хоу (801 шайба). Лучшим снайпером лиги за всю историю является Уэйн Гретцки (894).

«Исторический момент. Приятно быть в этой категории игроков, это довольно круто. Я знал, что рано или поздно это произойдет.

Ты никогда не можешь подумать, когда приходишь в лигу, ты побьешь любой рекорд Горди Хоу, или любой рекорд Уэйна Гретцки, или любой другой рекорд. Вся ситуация, происходящая прямо сейчас, это чудо. Это нечто особенное.

Не знаю, кто забьет 800 голов в следующий раз. Я надеюсь, что кто-то еще сделает это. Я рад, что остаюсь здоровым и забиваю так много голов», — цитирует Овечкина washingtonhockeynow.