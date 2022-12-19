ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиДневник ЧМ-2022. Триумф Месси, камбэк имени Мбаппе и катарские горки финала
  • 17:53
    • Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции
  • 22:11
    • Две шайбы Хайруллина помогли СКА обыграть «Витязь»
  • 21:40
    • ЦСКА на выезде разгромил минское «Динамо»
  • 21:19
    • Гол Радулова помог «Ак Барсу» одолеть «Куньлунь»
  • 20:29
    • Бэйл вошел в список худших игроков ЧМ-2022 по версии L'Equipe
    Все новости спорта

    Гол Радулова помог «Ак Барсу» одолеть «Куньлунь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Куньлунь Ред Стар
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ак Барс»

    В составе победителей голами отметились нападающие Станислав Галиев, Дмитрий Воронков и Александр Радулов.

    За 20 секунд до конца третьего периода «Куньлунь» размочил счет благодаря шайбе нападающего Клиффа Пу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Галиев — 9 (бол., Войнов, Шипачев), 11:34 — 1:0. Воронков — 8 (мен., Хенкель, Сафонов), 13:23 — 2:0. Радулов — 14 (бол., Галимов), 30:53 — 3:0. Пу — 4 (Йип), 59:41 — 3:1Вратари: Билялов — ДжурасикБроски: 33 (13+12+8) — 17 (7+8+2)Штраф: 11 — 27

    «Ак Барс» одержал четвертую победу в последних пяти матчах и занимает седьмое место в Западной конференции (45 очков).

    «Куньлунь» располагается на 10-й строчке на Востоке (32 очка).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шестая подряд победа залетит в статистику «Тампы»?
  • «Торонто» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Восьмую подряд победу выбьют для себя «Рейнджерс»
  • «Питтсбург» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Во втором подряд дерби «Спартак» возьмет реванш?
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сакраменто — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Финикс — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Коламбус — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие