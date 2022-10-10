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    Воробьев: За две игры у «Магнитки» один гол и один, который засчитали случайно. Этого мало

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг КХЛ Динамо
    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Не забивая или забив один гол за полторы минуты до конца, очень сложно рассчитывать на успех.

    Нам надо находить пути к воротам. Забивать грязные голы, рабочие, с пятака. За две игры у нас один гол и один, который засчитали случайно. Этого мало. Над этим надо работать.

    У Семена Кошелева была одна проблема. Сейчас держим его. Ему надо несколько отойти от одной вещи.

    Не думали ли о том, чтобы добавить свежести сочетаниям возвращением молодых игроков из фарм-клуба? Мы подтянули Голдобина», — сказал Воробьев «Спорт-Экспрессу».

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