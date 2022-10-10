Воробьев: За две игры у «Магнитки» один гол и один, который засчитали случайно. Этого мало

Главный тренер магнитогорскогопрокомментировал поражение от московского(1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не забивая или забив один гол за полторы минуты до конца, очень сложно рассчитывать на успех.

Нам надо находить пути к воротам. Забивать грязные голы, рабочие, с пятака. За две игры у нас один гол и один, который засчитали случайно. Этого мало. Над этим надо работать.

У Семена Кошелева была одна проблема. Сейчас держим его. Ему надо несколько отойти от одной вещи.

Не думали ли о том, чтобы добавить свежести сочетаниям возвращением молодых игроков из фарм-клуба? Мы подтянули Голдобина», — сказал Воробьев «Спорт-Экспрессу».