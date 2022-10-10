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    Рябыкин: Решение об увольнении из «Авангарда» стало для меня неожиданностью

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    Экс-наставник «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «ястребов».

    Дмитрий Рябыкин
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    Дмитрий Рябыкин

    Омский клуб 10 октября объявил об уходе Рябыкина и назначении Михаила Кравца исполняющим обязанности главного тренера команды.

    «Решение об увольнении стало для меня неожиданностью. Руководство со мной его не обсуждало.

    Принято оно было сегодня, сегодня же мне и сообщили об этом. В клубе я не останусь, о новом месте работы ничего говорить пока не буду», — цитирует Рябыкина «Город55».

    Под руководством Рябыкина омская команда на старте сезона потерпела 10 поражений (девять — в основное время, одно — по буллитам) в 16 матчах Континентальной хоккейной лиги.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» с 13 очками в 16 матчах занимает 8-е место.

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