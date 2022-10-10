Рябыкин: Решение об увольнении из «Авангарда» стало для меня неожиданностью

Экс-наставникпрокомментировал свою отставку с поста главного тренера «ястребов».

Омский клуб 10 октября объявил об уходе Рябыкина и назначении Михаила Кравца исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Решение об увольнении стало для меня неожиданностью. Руководство со мной его не обсуждало.

Принято оно было сегодня, сегодня же мне и сообщили об этом. В клубе я не останусь, о новом месте работы ничего говорить пока не буду», — цитирует Рябыкина «Город55».

Под руководством Рябыкина омская команда на старте сезона потерпела 10 поражений (девять — в основное время, одно — по буллитам) в 16 матчах Континентальной хоккейной лиги.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» с 13 очками в 16 матчах занимает 8-е место.