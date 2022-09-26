«Барыс» победил «Локомотив» в серии буллитов

Игроки «Барыса» Фото: globallookpress.com
Основное время игры закончилось нулевой ничьей, а в серии бросков гости из Астоны выиграли 2:1. Решающий бросок сделал Никита Михайлис.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Астана) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Победный буллит: МихайлисВратари: Исаев — БояркинШтраф: 2 — 6Броски: 32 (12+9+9+2) — 17 (7+0+8+2)
Отметим, что до этого «Локомотив» выиграл 4 матча подряд. «Барыс» же реабилитировался после разгрома от «Северстали» (2:5).