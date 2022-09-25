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    «Барыс» усилился бывшим нападающим НХЛ

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    «Барыс» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с бывшим нападающим НХЛ Майклом Шапю. Соглашение рассчитано до конца сезона.

    Майкл Шапю
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    Майкл Шапю

    Шапю имеет опыт выступлений в НХЛ за такие клубы как: «Монреаль Канадиэнс», «Коламбус Блю Джекетс», «Ванкувер Кэнакс» и «Аризона Койотс». Всего в НХЛ 30-летний форвард провёл 182 игры в регулярных чемпионатах и набрал 22 очка — забил шесть шайб и отдал 16 результативных передач. Показатель полезности по карьере в НХЛ составил «-34».

    В прошлом сезоне-2021/2022 канадец выступал в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга», где в 57 матчах набрал 33 очка — забил 12 голов и отдал 21 результативную передачу.

    «Барыс» после 10 проведённых матчей имеет на своём счету девять очков и занимает шестую строчку Восточной конференции.

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