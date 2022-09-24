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    • Эмиль Гарипов стал игроком «Нефтехимика»
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    Эмиль Гарипов стал игроком «Нефтехимика»

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    «Нефтехимик» на официальной странице в «Твиттере» объявил о заключении контракта с голкипером Эмилем Гариповым.

    Эмиль Гарипов
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    Эмиль Гарипов

    Как сообщает официальный сайт нижнекамского клуба, соглашение с 31-летним россиянином рассчитан до конца сезона-2022/23.

    23 сентября «Трактор» расторг контракт с Гариповым по соглашению сторон. В нынешнем сезоне вратарь провел 2 матча за челябинский клуб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых пропустил 6 шайб.

    Гарипов является обладателем Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса».

    Ранее сам Гарипов заявлял, что договорился с «Нефтехимиком» и ждёт только официального объявления. Нижнекамцы на данный момент проиграли в каждой из девяти встреч чемпионата.

    Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги голкипер сыграл 300 матчей, одержал 163 победы, процент отражённых бросков — 93%, коэффициент надёжности — 1,97.

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