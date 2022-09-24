Эмиль Гарипов стал игроком «Нефтехимика»

«Нефтехимик» на официальной странице в «Твиттере» объявил о заключении контракта с голкипером

Как сообщает официальный сайт нижнекамского клуба, соглашение с 31-летним россиянином рассчитан до конца сезона-2022/23.

23 сентября «Трактор» расторг контракт с Гариповым по соглашению сторон. В нынешнем сезоне вратарь провел 2 матча за челябинский клуб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых пропустил 6 шайб.

Гарипов является обладателем Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса».

Ранее сам Гарипов заявлял, что договорился с «Нефтехимиком» и ждёт только официального объявления. Нижнекамцы на данный момент проиграли в каждой из девяти встреч чемпионата.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги голкипер сыграл 300 матчей, одержал 163 победы, процент отражённых бросков — 93%, коэффициент надёжности — 1,97.