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    Московское «Динамо» прервало серию поражений

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    В поединке регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на выезде обыграло «Северсталь» со счетом 3:1.

    Московское «Динамо» прервало серию поражений
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    В составе победителей по шайбе забросили Никита Буруянов, Максим Джиошвили и Иван Игумнов. Одной шайбой у хозяев отметился Адам Лишка.

    Прервав серию из двух поражений, «Динамо» набрало 12 очков и занимает 3-е место в Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
    Голы: Буруянов — 2 (Кодола), 24:58 — 0:1. Джиошвили — 1 (Муранов, Миронов), 25:34 — 0:2. Лишка — 2 (Гераськин, Пресс), 55:19 — 1:2. Игумнов — 3, 59:01 — 1:3Вратари: Подъяпольский (52:07 — 53:55, 54:27 — 55:40, 56:40 — 58:49, 59:01) — КоноваловШтраф: 8 — 16Броски: 26 (7+7+12) — 27 (9+11+7)

    У «Северстали» 3-е поражение подряд, 9 очков и 9-е место в таблице.

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