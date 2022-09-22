Московское «Динамо» прервало серию поражений

В составе победителей по шайбе забросили Никита Буруянов, Максим Джиошвили и Иван Игумнов. Одной шайбой у хозяев отметился Адам Лишка.
Прервав серию из двух поражений, «Динамо» набрало 12 очков и занимает 3-е место в Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Буруянов — 2 (Кодола), 24:58 — 0:1. Джиошвили — 1 (Муранов, Миронов), 25:34 — 0:2. Лишка — 2 (Гераськин, Пресс), 55:19 — 1:2. Игумнов — 3, 59:01 — 1:3Вратари: Подъяпольский (52:07 — 53:55, 54:27 — 55:40, 56:40 — 58:49, 59:01) — КоноваловШтраф: 8 — 16Броски: 26 (7+7+12) — 27 (9+11+7)
У «Северстали» 3-е поражение подряд, 9 очков и 9-е место в таблице.