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    Адвокат: Федотов никогда не вызывался по повесткам, не уклонялся. Решение о призыве обжаловано в суде и приостановлено

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    Адвокат Алексей Пономарев, представляющий хоккеиста Ивана Федотова, сообщил, что решение по призыву вратаря в армию обжаловано в суде.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    В пятницу, 1 июля, появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

    «Нет никаких оснований для отклонений от воинской службы. Иван никогда не вызывался по повесткам. От призыва не уклонялся.

    Когда сотрудники военкомата решили его каким-то образом найти, сразу же нашли. Иван последовал с ними как добропорядочный гражданин, которому говорят, что надо явиться в военкомат. Мероприятия по призыву прошел.

    Это решение на сегодняшний день обжаловано в суде, оно приостановлено. Но реакции на это нет ни у кого. На сегодняшний момент есть некое решение о призыве органа, который не имел права его призывать.

    Решение обжаловано в суде и приостановлено с момента подачи», — сказал адвокат «Р-Спорту».

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