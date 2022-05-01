Фёдоров: Думаю, мы расслабили «Магнитку», проиграв 0:4

Главный тренерпрокомментировал ход серии финала Кубка Гагарина — 2022 с(4-3).

«После 0:4 у меня было ощущение, я с ним поделился с тренерским штабом. Ребята поддержали меня, что здесь мы можем сделать то, что хотим.

Но следующая игра — 0:1, немного усложнили себе задачу. Самое главное было поддержать ребят в раздевалке. Сказал им — мы сделали шаг вперёд.

Прожили с этим не самые лёгкие 48 часов. Готовились, не думали о задачах, думали о следующем шаге. Я — да, мандражировал, ребята — не знаю. Удалось закрыться, не показать это.

Две серии мы прошли "на ноль", хотя игры были близкие. Понимали, что такое "Металлург".

Я чётко понимал, что эту команду мы не знаем, как другие, мы с ними всего два раза играли в сезоне.

Разведка докладывала, но, чтобы понять, надо почувствовать. Мы учились на своих ошибках во время серии.

Думаю, мы их расслабили, когда 0:4 проиграли. "Магнитка" — прекрасная, мобильная команда.

Но 0:4, 0:1, я понял без зазнайства, что они, может быть, все свои сильные стороны сыграли. И что нам надо работать и показать, что мы можем», — сказал Фёдоров в эфире телеканала «Матч».