Сборная Чехии выиграла домашний этап Евротура

победила(4:1) в заключительном матче третьего этапа Евротура — Чешских игр.

В составе победителей отличились Давид Скленичка, Давид Иржичек, Иржи Чернох и Войтех Будик.

Единственную шайбу австрийцев забросил Беньямин Нисснер.

Еврохоккейтур. Чешские игры Чехия — Австрия — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Голы: Скленичка — 3 (мен., Будик, Чернох), 4:15 — 1:0. Иржичек — 2 (бол., Блумел, Флек), 30:56 — 2:0. Нисснер — 1 (Кирхшлегер, Вольф), 31:34 — 2:1. Чернох — 2 (бол., Флек, Блумел), 33:38 — 3:1. Будик — 2 (Скленичка), 51:21 — 4:1Вратари: Лукеш — ШтаркбаумБроски: 28 (9+11+8) — 21 (9+8+4)Штраф: 6 — 10

Чехия набрала 7 очков и заняла первое место. Швеция стала второй (6 очков), Финляндия — третьей (5 очков). Австрия проиграла все три матча и не набрала очков.

Напомним, что Россия была отстранена от Евротура на 2 года.