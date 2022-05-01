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    Сборная Чехии выиграла домашний этап Евротура

    Хоккей Евротур Чешские хоккейные игры Сборная Чехии
    Сборная Чехии победила команду Австрии (4:1) в заключительном матче третьего этапа Евротура — Чешских игр.

    Сборная Чехии
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    Сборная Чехии

    В составе победителей отличились Давид Скленичка, Давид Иржичек, Иржи Чернох и Войтех Будик.

    Единственную шайбу австрийцев забросил Беньямин Нисснер.

    Еврохоккейтур. Чешские игры
    Чехия — Австрия — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Скленичка — 3 (мен., Будик, Чернох), 4:15 — 1:0. Иржичек — 2 (бол., Блумел, Флек), 30:56 — 2:0. Нисснер — 1 (Кирхшлегер, Вольф), 31:34 — 2:1. Чернох — 2 (бол., Флек, Блумел), 33:38 — 3:1. Будик — 2 (Скленичка), 51:21 — 4:1Вратари: Лукеш — ШтаркбаумБроски: 28 (9+11+8) — 21 (9+8+4)Штраф: 6 — 10

    Чехия набрала 7 очков и заняла первое место. Швеция стала второй (6 очков), Финляндия — третьей (5 очков). Австрия проиграла все три матча и не набрала очков.

    Напомним, что Россия была отстранена от Евротура на 2 года.

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