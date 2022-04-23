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    «Просто играть. Получать удовольствие». Капризов рассказал о планах на конец сезона НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов после победы в матче с «Сиэтл Кракен» (6:3) поделился мыслями о планах на конец сезона и о своём достижении в 101 очко в сезоне.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    «Просто играть. Получать удовольствие.

    Если честно, не думал о 100 очках. Рад, что удалось это сделать. Это большое достижение — попасть в список [россиян, набиравших по 100 очков за сезон]. В конечном итоге я хочу не сбавлять темпа, продолжать прогрессировать и становиться лучше. В начале сезона была пара матчей, когда я не набирал очков, и слава богу, что команда всё равно побеждала и остальные ребята хорошо играли.

    Для меня это большое достижение, благодарен за то, что оказался в одной компании с такими великими игроками, но в конечном итоге надо не терять концентрации. Впереди плей-офф, и главное — становиться лучше с каждой игрой, не сбавлять темпа», — приводит слова Капризова «Чемпионат».

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