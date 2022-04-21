ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСладкая месть Ваноли. Гол Бакаева вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России
  • 13:55
    • РПЛ может остаться без VAR
  • 13:14
    • «МЮ» объявил о назначении тен Хага главным тренером со следующего сезона
  • 12:53
    • Акционер «Спартака» Алекперов покинул пост главы компании «Лукойл»
    Все новости спорта

    Стали известны команды НХЛ, которые сыграют в Европе в 2022 году

    Хоккей Сан-Хосе Шаркс Нэшвилл Предаторз Коламбус Блю Джекетс Колорадо Эвеланш
    Национальная хоккейная лига объявила матчи, которые пройдут в Европе в 2022 году.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Два матча регулярного чемпионата НХЛ пройдут в европейских городах:

    «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» сыграют в Праге (Чехия) 7 и 8 октября.
    «Коламбус Блю Джекетс» и «Колорадо Эвеланш» встретятся в Тампере (Финляндия) 4 и 5 ноября.

    Также две команды НХЛ сыграют матчи с немецкими клубами:

    3 октября «Нэшвилл Предаторз» встретится с клубом «Берн».
    4 октября «Сан-Хосе Шаркс» сыграет с «Айсбарен Берлин».

    Напомним, на данный момент проходит регулярный чемпионат сезона-2021/2022.

    В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (116 очков, 76 матчей), «Торонто Мэйпл Лифс» (108, 77), «Каролина Харрикейнз» (106, 77), «Нью-Йорк Рейнджерс» (106, 77), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (100, 76), «Бостон Брюинз» (99, 76), «Питтсбург Пингвинз» (97, 77) и «Вашингтон Кэпиталз» (97, 77).

    На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (116 очков, 77 матчей), «Калгари Флэймз» (104, 77), «Миннесота Уайлд» (103, 76), «Сент-Луис Блюз» (103, 77), «Эдмонтон Ойлерз» (96, 77), «Нэшвилл Предаторз» (93, 77), «Лос-Анджелес Кингз» (92, 78) и «Даллас Старз» (91, 77).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» снова проиграет?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.54
    •
  • «Атлетик» тоже проиграет «Кадису»?
  • «Кадис» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • «Эспаньол» сейчас на ходу
  • «Эспаньол» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эспаньол — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аризона — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие