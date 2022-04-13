ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Борьба Гвардиолы и Клоппа за титул вышла на финишную прямуюПочему у «Манчестер Сити» больше шансов выиграть АПЛ
  • 00:04
    • «Ливерпуль» пропустил 3 мяча от «Бенфики», но все-равно прошел в полуфинал Лиги чемпионов
  • 00:01
    • «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Никишин: Результат сезона удовлетворительный, «Спартак» хотел и мог выиграть у СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Спартак СКА КХЛ Йокерит
    Российский защитник «Спартака» Александр Никишин подвел итоги сезона для московской команды.

    Александр Никишин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Никишин

    «Как оценю выступление "Спартака"? Удовлетворительно, потому что всем хотелось большего.

    Удалось пройти первый раунд плей-офф, вообще не играя его. Могли проходить и СКА, но что есть, то есть. А в целом сезон получился достаточно хорошим для "Спартака".

    Конечно, все верили и понимали, что можем пройти дальше. Как я уже выше отметил, в первом матче мы показали, что можем играть со СКА, и они не ожидали от нас такого напора.

    Считаю, что пропуск первого раунда в какой-то степени даже пошёл нам на пользу в плей-офф, потому что у нас было больше сил и мы были легче соперника.

    У нас было много желания, но даже не знаю, как объяснить, почему не получилось. Жаль, что проиграли, но как есть. Мы хотели выигрывать и могли выигрывать.

    Впервые за 12 лет "Спартак" прошёл во второй раунд плей-офф КХЛ после технического поражения "Йокерита"? Ну вот так всё получилось.

    От нас в этой ситуации ничего не зависело. Мы бы вышли на лёд и играли с "Йокеритом", но этого не произошло. Ничего страшного», — сказал Никишин «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» проведет мастер-класс для обороны «Айнтрахта»?
  • «Барселона» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Чем закончится финальный матч «армейского» дерби?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • В матче «Аталанты» и «Лейпцига» снова будет «низ»?
  • «Аталанта» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.18
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лион — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рома — Будё/Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие