Малкина дисквалифицировали на четыре матча

НХЛ дисквалифицировала нападающего «Питтсбурга»на четыре игры, сообщает официальный сайт лиги.

Хоккеист получил бан за удар клюшкой в лицо защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки в матче команд в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

После того инцидента канадец уже не вышел на третий период, а Малкин получил четыре минуты штрафа.

Таким образом, россиянин пропустит матчи регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (13 и 15 апреля) и «Бостона» (16 и 22 апреля). Также из зарплаты Малкина удержат 190 тысяч долларов, которые пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.