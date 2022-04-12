ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовски Трансферный дайджест. 4-11 апреля
  • 07:00
    • Малкина дисквалифицировали на четыре матча
  • 23:55
    • Дубль Арнаутовича принес «Болонье» победу над «Сампдорией»
  • 19:33
    • «Металлург» вырвал победу у «Трактора» и вышел в финал Кубка Гагарина
  • 17:49
    • «Ахмат» выкупит Даниила Уткина у «Краснодара» за € 3 млн
  • 17:36
    • Карен Хачанов потерпел поражение на старте «Мастерса» в Монте-Карло
    Все новости спорта

    Малкина дисквалифицировали на четыре матча

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз Нэшвилл Предаторз
    НХЛ дисквалифицировала нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина на четыре игры, сообщает официальный сайт лиги.

    Евгений Малкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Малкин

    Хоккеист получил бан за удар клюшкой в лицо защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки в матче команд в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

    После того инцидента канадец уже не вышел на третий период, а Малкин получил четыре минуты штрафа.

    Таким образом, россиянин пропустит матчи регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (13 и 15 апреля) и «Бостона» (16 и 22 апреля). Также из зарплаты Малкина удержат 190 тысяч долларов, которые пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» шокирует «Реал» и трибуны «Сантьяго Бернабеу»?
  • «Реал» Мадрид — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Сумеет ли «Вильярреал» избежать разгрома на «Альянц Арене»?
  • «Бавария» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Каким по результативности получится матч в Москве?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.76
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бавария — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  6.40
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.44
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие