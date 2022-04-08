НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург», «Лос-Анджелес» уступил «Эдмонтону», «Каролина» вышла в плей-офф

«Коламбус» — «Филадельфия» 1:4

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился голевой передачей, как и Владислав Гавриков из «Коламбуса».

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Филадельфия» — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1) Голы: Робинсон — 9 (мен., Гавриков, Керали), 15:06 — 1:0. Коннотон — 1, 28:00 — 1:1. Типпетт — 8 (Санхейм, Хэйс), 33:26 — 1:2. Кэйтс — 2 (Проворов), 36:41 — 1:3. Конекны — 13 (Фрост, Санхейм), 56:55 — 1:4Вратари: Мерзликинс — ДжонсШтраф: 8-4Броски: 27 (9+10+8) — 31 (10+11+10)

«Коламбус» — «Филадельфия» 1:4

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург» 3:0

В составе победителей голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестеркин отразил все 30 бросков по своим воротам.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург» 3:0

«Нью-Джерси» — «Монреаль» 4:7

«Дэвилз» потерпели пятое поражение подряд. Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов не отметился результативными действиями.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Монреаль» — 4:7 (1:3, 1:1, 2:3) Голы: Сузуки — 19 (Р. Питлик, Кофилд), 4:35 — 0:1. Эванс — 10 (Шюнеман, Хоффман), 6:41 — 0:2. Татар — 14 (Мерсер, Сиверсон), 7:11 — 1:2. Кофилд — 17 (Сузуки), 13:44 — 1:3. Грир — 1 (Маклеод, Грэйвс), 35:00 — 2:3. Армиа — 5 (Уайдмэн, Галлахер), 36:20 — 2:4. Уайдмэн — 4 (Клэйг, Дворак), 41:11 — 2:5. Дворак — 10 (Уайдмэн, Клэйг), 41:26 — 2:6. Смит — 4 (Хишир, Братт), 41:53 — 3:6. Братт — 23 (Хишир, Татар), 50:59 — 4:6. Клэйг — 2 (Галлахер, Дворак), 53:17 — 4:7Вратари: Хэммонд (Доус, 41:26) — АлленШтраф: 0-4Броски: 37 (12+15+10) — 26 (8+7+11)

«Нью-Джерси» — «Монреаль» 4:7

«Оттава» — «Нэшвилл» 2:3

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Нэшвилл» — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) Голы: Дюшен — 37 (Гранлунд, Йоси), 8:32 — 0:1. Джозеф — 12 (Браннстрем, Келли), 35:32 — 1:1. Норрис — 31 (Ткачак), 44:36 — 2:1. Жанно — 24 (Йоси, Фаббро), 47:48 — 2:2. Джохансен — 21 (бол., Дюшен, Йоси), 52:38 — 2:3Вратари: Форсберг — СаросШтраф: 18-18Броски: 29 (6+10+13) — 34 (5+18+11)

«Оттава» — «Нэшвилл» 2:3

«Каролина» — «Баффало» 5:3

В составе победителей по дублю сделали Себастьян Ахо и Джордан Стаал. Форвард Андрей Свечников отдал две голевые передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Баффало» — 5:3 (0:2, 2:1, 3:0) Голы: Томпсон — 32 (Скиннер, Так), 3:49 — 0:1. Так — 10 (Скиннер, Томпсон), 6:25 — 0:2. Ахо — 32 (Свечников, Джарвис), 24:59 — 1:2. Олофссон — 17 (Миттельштадт, Самуэльссон), 25:29 — 1:3. Терявяйнен — 19, 36:32 — 2:3. Стаал — 9 (Пеши, Фаст), 45:12 — 3:3. Ахо — 33 (Свечников, Джарвис), 51:39 — 4:3. Стаал — 10 (п.в.), 59:05 — 5:3Вратари: Раанта — Андерсон (58:56 — 59:05)Штраф: 6-4Броски: 32 (12+7+13) — 21 (6+10+5)

Благодаря этой победе «Каролина» гарантировала себе место в плей-офф.

«Каролина» — «Баффало» 5:3

«Даллас» — «Торонто» 3:4 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Остон Мэттьюс.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Торонто» — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) Голы: Нюландер — 29 (Михеев, Холл), 7:28 — 0:1. Сегин — 21 (Бенн, Студенич), 9:46 — 1:1. Мэттьюс — 55 (бол., Джиордано, Таварес), 38:58 — 1:2. Клингберг — 6 (Павелски, Робертсон), 45:43 — 2:2. Райлли — 10 (Марнер, Бантинг), 50:36 — 2:3. Павелски — 26 (Сутер, Робертсон), 57:37 — 3:3. Мэттьюс — 56 (Нюландер, Броди), 62:10 — 3:4Вратари: Уэджвуд — КэмпбеллШтраф: 8-6Броски: 18 (7+4+6+1) — 41 (15+17+6+3)

«Даллас» — «Торонто» 3:4 ОТ

«Чикаго» — «Сиэтл» 0:2

«Блэкхокс» потерпели шестое поражение подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Сиэтл» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Веннберг — 10 (Донато, Эберле), 20:47 — 0:1. Эберле — 18 (Гурд, Шиэн), 58:21 — 0:2Вратари: Ланкинен — ГрубауэрШтраф: 2-8Броски: 29 (3+15+11) — 31 (17+6+8)

«Чикаго» — «Сиэтл» 0:2

«Аризона» — «Ванкувер» 1:5

В составе победителей по два гола забили Алекс Чиасон и Бо Хорват. Форвард Василий Подколзин отдал две результативные передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Ванкувер» — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) Голы: Чейссон — 8 (бол., Петтерссон, Хорват), 3:12 — 0:1. Хорват — 29 (Подколзин, Гарлэнд), 20:52 — 0:2. Хорват — 30 (Подколзин, Гарлэнд), 21:30 — 0:3. Шмальц — 22 (Бойд), 27:27 — 1:3. Петтерссон — 25 (Чейссон, Миллер), 31:12 — 1:4. Чейссон — 9 (бол., Экман-Ларссон, Петтерссон), 44:24 — 1:5Вратари: Сятери — ГалакШтраф: 4-6Броски: 29 (9+11+9) — 32 (11+10+11)

«Аризона» — «Ванкувер» 1:5

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 2:3

В составе победителей один из голы забили Коннор Макдэвид. Для него эта шайба стала 42- в нынешней «регулярке». Таким образом, он обновил собственный рекорд по числу заброшенных шайб за один сезон — ранее Коннор забивал по 41 шайбе в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Голы: Макдэвид — 42 (Бушар), 3:17 — 0:1. Мур — 14 (мен., Дано), 22:29 — 1:1. Фогеле — 10 (Райан, Бушар), 35:26 — 1:2. Бушар — 10 (Макдэвид, Кейн), 44:01 — 1:3. Арвидссон — 20 (Мур), 47:00 — 2:3Вратари: Куик — СмитШтраф: 4-6Броски: 33 (4+17+12) — 30 (8+10+12)

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 2:3

«Сан-Хосе» — «Калгари» 2:4

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Калгари» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) Голы: Ткачак — 34, 7:19 — 0:1. Бонино — 10 (Мегна, Нието), 14:29 — 1:1. Льюис — 5 (Андерссон, Хэнифин), 19:05 — 1:2. Линдхольм — 37 (Ткачак, Годро), 33:28 — 1:3. Кутюр — 23 (Майер, Ферраро), 45:24 — 2:3. Линдхольм — 38 (п.в., Ткачак, Годро), 59:28 — 2:4Вратари: Раймер (Кяхкенен, 48:43, 58:37 — 59:28) — ВладаржШтраф: 6-6Броски: 33 (12+11+10) — 41 (16+15+10)