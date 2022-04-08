Кудашов: Перед Олимпиадой сборной надо было провести несколько контрольных матчей

Главный тренер московского «Динамо»рассказал об опыте работы в штабе Алексея Жамнова на Олимпиаде в Пекине.

«На Олимпиаде решение принимает главный тренер. Был момент, когда связка Шипачев — Галиев не сработала. Решили ее усиливать, поменяли состав троек, искали другие варианты.

А почему не получилось сразу… Основная причина — на Олимпиаде другой хоккей, более быстрый и плотный.

Но вот понимаете — одну игру у них не получилось, вторую… А дальше ведь уже матчи на вылет начинаются! Попробовали поменять — вроде лучше стало, но… На самом деле действительно очень скоротечный турнир.

И перед его началом, конечно, надо было обязательно несколько контрольных матчей провести. Это помогло бы. Но их в последний момент отменили из-за ковида», — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».

Напомним, сборная России проиграла Финляндии (1:2) в финале олимпийского турнира в Пекине.