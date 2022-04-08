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    Кудашов: Перед Олимпиадой сборной надо было провести несколько контрольных матчей

    Хоккей Сборная России Хоккей в Пекине-2022 Динамо
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал об опыте работы в штабе Алексея Жамнова на Олимпиаде в Пекине.

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    «На Олимпиаде решение принимает главный тренер. Был момент, когда связка Шипачев — Галиев не сработала. Решили ее усиливать, поменяли состав троек, искали другие варианты.

    А почему не получилось сразу… Основная причина — на Олимпиаде другой хоккей, более быстрый и плотный.

    Но вот понимаете — одну игру у них не получилось, вторую… А дальше ведь уже матчи на вылет начинаются! Попробовали поменять — вроде лучше стало, но… На самом деле действительно очень скоротечный турнир.

    И перед его началом, конечно, надо было обязательно несколько контрольных матчей провести. Это помогло бы. Но их в последний момент отменили из-за ковида», — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».

    Напомним, сборная России проиграла Финляндии (1:2) в финале олимпийского турнира в Пекине.

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