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    Ротенберг: «Спартак» создал много сложностей, пришлось постоянно вносить коррективы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА Спартак КХЛ
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги серии против «Спартака» (4-1) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    Армейцы обыграли «Спартак» (2:1) в 5-м матче и вышли в полуфинал на ЦСКА.

    «Сегодня была самая важная игра. Серьезно готовились к ней. Соперник создал много сложностей — это важно в плане подготовки к следующей серии.

    Хорошо, что "Спартак" создал такую конкуренцию. Пришлось постоянно вносить коррективы, быть гибкими. Нам есть над чем работать и в чем улучшать свою игру.

    Железобетонная оборона — залог успеха в плей-офф. Хоккей — это игра ошибок, а оборона — фундамент успеха. Но надо быть гибкими и готовить отдельную тактику под каждую игру.

    Так делал "Спартак" — они полностью разобрали нашу тактику, пока мы играли с Минском. Нам пришлось перестраиваться после каждого матча, после каждого периода, иногда даже после каждой смены.

    В дальнейшем мы будем показывать свой хоккей, играть активно. Это не значит, что мы будем играть одинаково — будем играть по-разному.

    Когда такие уважаемые коллеги, как Алексей Жамнов работают в клубе с такой историей, как у "Спартака" — это вносит коррективы. Они многое знают о нас, но тем интереснее.

    Работа тренера — это постоянный поиск чего-то нового. Подход простой — надо стремиться быть лучше. То, что работало вчера, может не сработать сегодня», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

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