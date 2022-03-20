Латвия заменит Россию на МЧМ-2022 по хоккею

Стали известны точные даты и состав участников молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Турнир пройдет с 9 по 20 августа в канадском Эдмонтоне. Сборную России заменит команда Латвии, сообщает пресс-служба IIHF,.

Напомним, что россияне вместе с белорусами отстранены от участия в международных соревнованиях.

Мировое первенство стартовало 26 декабря 2021 года в Эдмонтоне и Ред-Дире, однако после первых же матчей организаторы были вынуждены отменить турнир в связи с многочисленными вспышками коронавируса в командах.

Сборная России успела провести два матча, проиграв шведам и одолев швейцарцев.

В третьей встрече россиянам было засчитано техническое поражение от Словакии со счетом 0:1 из-за положительного теста на инфекцию у нападающего Матвея Мичкова.