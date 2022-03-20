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    Латвия заменит Россию на МЧМ-2022 по хоккею

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Латвии
    Стали известны точные даты и состав участников молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года.

    Сборная России не выступил на МЧМ
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    Сборная России не выступил на МЧМ

    Турнир пройдет с 9 по 20 августа в канадском Эдмонтоне. Сборную России заменит команда Латвии, сообщает пресс-служба IIHF,.

    Напомним, что россияне вместе с белорусами отстранены от участия в международных соревнованиях.

    Мировое первенство стартовало 26 декабря 2021 года в Эдмонтоне и Ред-Дире, однако после первых же матчей организаторы были вынуждены отменить турнир в связи с многочисленными вспышками коронавируса в командах.

    Сборная России успела провести два матча, проиграв шведам и одолев швейцарцев.

    В третьей встрече россиянам было засчитано техническое поражение от Словакии со счетом 0:1 из-за положительного теста на инфекцию у нападающего Матвея Мичкова.

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