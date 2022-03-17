ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лилль» — «Челси»Все решила реализация. «Челси» укротил «догов» во Франции
  • 18:05
    • IBU начал процесс отстранения Союза биатлонистов России
  • 19:05
    • «Салават Юлаев» с победы начал серию с «Трактором»
  • 18:32
    • Непряева выиграла спринт на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке
  • 18:11
    • Большунов стал третьим в спринте на соревнованиях в Кирово-Чепецке. Победил Ретивых
  • 18:04
    • «Динамо» официально объявило, что форварды О'Делл и Петерссон покинули клуб
    Все новости спорта

    Жамнов — об отстранении от Евротура: Нам есть чем заниматься. Будем развивать свой хоккей

    Хоккей Сборная России Евротур
    Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал отстранение сборной России по хоккею от Евротура.

    Алексей Жамнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Жамнов

    «Нам есть чем заниматься. Будем развивать свой хоккей. На этих Евротурах играет одна сборная, на чемпионат мира едет другая.

    Больше будем уделять внимания молодёжи, смотреть на ребят, изучать ближайший резерв. Есть сборные Беларуси, Казахстана, можно организовать свой турнир.

    Конечно, международного уровня будет не хватать, но, с другой стороны, такова нынешняя ситуация.

    Надо смотреть вперёд и двигаться дальше. Жизнь не заканчивается», — сказал Жамнов «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» сенсационно проиграет «Галатасараю»?
  • «Галатасарай» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Как хозяева начнут столичное дерби?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Сможет ли «Севилья» выиграть на поле «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.56
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Галатасарай — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.56
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Байер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лион — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Виннипег — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие