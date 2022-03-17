Ротенберг рассказал о подготовке к серии против «Спартака»

Главный тренер СКАвысказался о предстоящей серии противво втором раунде плей-офф КХЛ.

«Хорошо поработали во время перерыва, все занимались на пределе. Удалось отработать все детали, которые нас не устраивали в серии с минским "Динамо", как тактические, так и по физике.

Усилили все компоненты, которые требовалось. Ребята молодцы. Завтра у нас раскатка и игра. Самый важный матч для нас — следующий.

Мы к каждому сопернику готовимся очень серьезно. Проводили видеособрание, освежили в памяти всю тактику соперника, изучили каждого игрока. Работа была проделана очень серьезная.

Учитывали и три матча, которые провели в этом сезоне, и игры прошлого чемпионата, так как костяк у "Спартака" сохранился, несмотря на смену тренерского штаба.

Конечно, смотрим, как работают тренеры, как соперник играет в средней зоне, в обороне, в атаке. Исходя из этой информации и будем играть.

Очень детально все отработали, но матчи этого сезона — правильная для нас пища для размышления.

Алексей Юрьевич Жамнов давно работает со "Спартаком", у нас же и раньше были встречи. Для нас это ничего не меняет. Мы коллеги, работаем вместе на благо развития хоккея.

Что касается серии — игра покажет. Никакой дополнительной мотивации, кроме победы, нет. Тренерский штаб "Спартака" делает свое дело, а мы сфокусированы на своей работе», — приводит слова Ротенберга официальный сайт питерского клуба.

В первом раунде Кубка Гагарина СКА победил минское «Динамо» (4-0 в серии). «Спартак» автоматически прошел во второй раунд после отказа «Йокерита» от участия в плей-офф.

Первый матч серии СКА — «Спартак» пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге.