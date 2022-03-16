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    Галиев — о серии с ЦСКА: Это плей-офф. На первый план выходит тактика

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    Нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев поделился ожиданиями от предстоящей серии 1/4 финала Кубка Гагарина против ЦСКА.

    Станислав Галиев
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    Станислав Галиев

    «Не знаю насчет армейцев, но мы в тонусе. Насколько такая серия сплачивает команду? Придает уверенности, закаляет характер. Думаю, это определенно пойдет нам в плюс.

    Не удивился, когда увидел Владислава Ефремова в первом звене на раскатке. С ним еще не играл, но думаю, все будет хорошо. Он парень с характером, обладает хорошей скоростью, он нам пригодится в первом звене.

    Никому никакие советы не давал. Даже если он играл в центре, он знает, что если будет возможность и надобность — он всегда может сыграть там, в этом тоже есть свой плюс.

    Стоит ли от ЦСКА ожидать какие-то сюрпризы? Не знаю, это плей-офф, уже второй раунд. Здесь на первый план выходит тактика, красивого хоккея может и не быть. Возможно, стоит ожидать 1:0, 2:0, 1:1, 2:2 — цена ошибки очень велика.

    Нас только сегодня собрали, мы еще ни с кем ничего не обсуждали. Тренерский штаб и особенно тренер вратарей все покажут и расскажут. Это уже их секреты, которыми они должны с нами поделиться», — цитирует Галиева пресс-служба «Динамо».

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