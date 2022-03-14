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    Экс-скаут сборной России: Отказ от наших игроков не в интересах клубов НХЛ

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз Тампа-Бэй Лайтнинг
    Бывший скаут сборной России Сергей Федотов считает, что клубы НХЛ не будут отказываться от российских игроков.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Североамериканские СМИ ранее сообщали, что российские хоккеисты хотят получить убежище или вид на жительство в Канаде и США.

    «Я бы относился к этим слухам очень осторожно. У меня есть подозрения, что вся эта ситуация раздувается немного искусственно.

    Единственное вполне резонное опасение касается выдачи рабочих виз для наших хоккеистов.

    Это может затронуть не только игроков, выступающих за океаном в настоящее время, но и хоккеистов, которые только сейчас выходят на драфт НХЛ или захотят попробовать свои силы в лучшей лиге мира в ближайшем будущем.

    Это очень непростая ситуация. Но она непростая не только для наших игроков, но и для клубов НХЛ — их владельцев, генеральных менеджеров, да и для всей лиги.

    Потому что в мире нет ни одного чемпионата, который был бы столь зависим от российских спортсменов, как зависима НХЛ. Думаю, эта ситуация каким-то образом будет решаться.

    Мы живем в такое время, когда во всем мире происходят глобальные и фундаментальные изменения. Поэтому произойти может все что угодно. Я точно знаю, что отказ от наших игроков не в интересах клубов НХЛ, их владельцев, генеральных менеджеров или болельщиков.

    В это сейчас нереально поверить даже с юридической точки зрения. Ведь уход российских хоккеистов из НХЛ повлечет за собой выкуп их контрактов.

    Как условный "Вашингтон" будет выкупать контракты Кузнецова, Самсонова, Орлова и Овечкина? Или "Тампа", в составе которой выступают Кучеров, Сергачев и Василевский? Я в это не верю.

    Это будет глобальный подрыв устоев НХЛ, поэтому лига на это попросту не пойдет. Хотя предположу, что определенное давление в этом вопросе на нее все-таки будет оказано», — приводит слова Федотова Sport24.

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