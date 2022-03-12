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    «Северсталь» сравняла счет в серии с московским «Динамо»

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    Череповецкая «Северсталь» одержала домашнюю победу над московским «Динамо» (3:2) в шестой игре четвертьфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    В составе победителей шайбы забрасывали Адам Лишка (9-я минута), Йоонас Няттинен (21) и Даниил Вовченко (28).

    У столичного клуба отличились Дмитрий Рашевский (29) и Вячеслав Войнов в большинстве (30).

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Запад.
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
    Голы: Лишка — 1 (Тимашов, Няттинен), 8:23 — 1:0. Няттинен — 4 (Стенквист, Вовченко), 20:57 — 2:0. Вовченко — 4 (Пилипенко), 28:00 — 3:0. Рашевский — 2 (О`Делл), 28:34 — 3:1. Войнов — 4 (бол., О`Делл, Линдберг), 29:53 — 3:2Вратари: Подъяпольский — Еременко (Бочаров, 28:00, 59:25)Броски: 21 (11+5+5) — 29 (9+13+7)Штраф: 18 — 20

    Счет в серии плей-офф снова сравнялся 3-3. Решающая седьмая игра пройдет 14 марта в Москве.

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