«Северсталь» сравняла счет в серии с московским «Динамо»

Череповецкаяодержала домашнюю победу над московским(3:2) в шестой игре четвертьфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.

В составе победителей шайбы забрасывали Адам Лишка (9-я минута), Йоонас Няттинен (21) и Даниил Вовченко (28).

У столичного клуба отличились Дмитрий Рашевский (29) и Вячеслав Войнов в большинстве (30).

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Запад. «Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) Голы: Лишка — 1 (Тимашов, Няттинен), 8:23 — 1:0. Няттинен — 4 (Стенквист, Вовченко), 20:57 — 2:0. Вовченко — 4 (Пилипенко), 28:00 — 3:0. Рашевский — 2 (О`Делл), 28:34 — 3:1. Войнов — 4 (бол., О`Делл, Линдберг), 29:53 — 3:2Вратари: Подъяпольский — Еременко (Бочаров, 28:00, 59:25)Броски: 21 (11+5+5) — 29 (9+13+7)Штраф: 18 — 20

Счет в серии плей-офф снова сравнялся 3-3. Решающая седьмая игра пройдет 14 марта в Москве.