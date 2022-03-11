Разин: Пацаны бьются и стараются. Дальше вы все видели

Главный тренер череповецкой «Северстали»поделился впечатлениями после поражения его команды московскому «Динамо» (2:5) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022.

«Первый период, я считаю, равный, проиграли во втором периоде, провалили, вернулись в игру, ну а дальше, комментировать не хочется.

Команда ничего не боится. Да, мы там вышли на третью игру, первые два периода плохо играли, бывает такое, случается у команды спад.

Мы играли четвертую игру хорошо, посмотрите, что сегодня было, что было в овертайме 4 игры. Ну что тут комментировать.

Да раскрепощены игроки, с чего вы взяли, что они замкнуты? Ну у Шипачева, Войнова — прошлое, да, там Галиев, люди поигравшие. Конечно, у них авторитет, есть за плечами опыт, и они в самом рассвете сил.

Наши ребята стараются, нисколько не закрепощены, ещё раз повторю: мы плохо сыграли только первые 2 периода третьей игры, сейчас мы играем хорошо. Пацаны бьются и стараются. Дальше вы все видели.

Подъяпольского меняли чтобы встряхнуть команду! Не хотелось брать 30 секунд, в таких случаях, я думаю, что это нормальное явление, что-то поменять.

Знаете, как снежный ком три гола пропустили и быстро пропустили, и чтобы ребята помогли вратарю войти в игру, ну мы переломили игру, перевернули, у нас там были моменты. А потом вы все все видели», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 12 марта в Череповце.