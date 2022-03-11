ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Трояновский Эдуард Трояновский: Каждый боксер стремится к тому, чтобы войти в историю и стать чемпионом мира
  • 00:57
    • Дубль Муриэля принес «Аталанте» победу над «Байером», «Монако» уступил «Браге»
  • 00:55
    • «Барселона» не справилась с «Галатасараем» в Лиге Европы
  • 22:37
    • Гол Эль-Хаддади принес «Севилье» победу над «Вест Хэмом»
    Все новости спорта

    Разин: Пацаны бьются и стараются. Дальше вы все видели

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Северсталь Динамо КХЛ
    Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями после поражения его команды московскому «Динамо» (2:5) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022.

    Андрей Разин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Разин

    «Первый период, я считаю, равный, проиграли во втором периоде, провалили, вернулись в игру, ну а дальше, комментировать не хочется.

    Команда ничего не боится. Да, мы там вышли на третью игру, первые два периода плохо играли, бывает такое, случается у команды спад.

    Мы играли четвертую игру хорошо, посмотрите, что сегодня было, что было в овертайме 4 игры. Ну что тут комментировать.

    Да раскрепощены игроки, с чего вы взяли, что они замкнуты? Ну у Шипачева, Войнова — прошлое, да, там Галиев, люди поигравшие. Конечно, у них авторитет, есть за плечами опыт, и они в самом рассвете сил.

    Наши ребята стараются, нисколько не закрепощены, ещё раз повторю: мы плохо сыграли только первые 2 периода третьей игры, сейчас мы играем хорошо. Пацаны бьются и стараются. Дальше вы все видели.

    Подъяпольского меняли чтобы встряхнуть команду! Не хотелось брать 30 секунд, в таких случаях, я думаю, что это нормальное явление, что-то поменять.

    Знаете, как снежный ком три гола пропустили и быстро пропустили, и чтобы ребята помогли вратарю войти в игру, ну мы переломили игру, перевернули, у нас там были моменты. А потом вы все все видели», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Счет в серии стал 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 12 марта в Череповце.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная победа «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Лилль» потеряет очки в матче с «Сент-Этьеном»?
  • «Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Орлы» выиграют, но не сохранят ворота на замке
  • «Бенфика» — «Визела». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Уфа — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Маррей — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие