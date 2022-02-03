НХЛ. «Вашингтон» без Овечкина проиграл «Эдмонтону», «Миннесота» разгромила «Чикаго»

«Вашингтон» — «Эдмонтон» 3:5

В составе победителей дубль оформил Райан Ньюджент-Хопкинс. Еще по голу забили Леон Драйзайтль, Эвандер Кейн и Коннор Макдэвид. У «Кэпиталз» отличились Ларс Эллер, Конор Шири и Евгений Кузнецов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Эдмонтон» — 3:5 (1:3, 1:0, 1:2) Голы: Драйзайтль — 32 (Сиси, Маклеод), 1:30 — 0:1. Кейн — 2 (Кит, Сиси), 3:01 — 0:2. Макдэвид — 23 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 5:07 — 0:3. Эллер — 8 (Шульц), 7:36 — 1:3. Шири — 11 (Фехервари, Бэкстрем), 29:16 — 2:3. Кузнецов — 14, 42:48 — 3:3. Нюджент-Хопкинс — 5 (мен., Хаймэн), 55:57 — 3:4. Нюджент-Хопкинс — 6 (п.в., Кейн, Кит), 58:55 — 3:5Вратари: Самсонов (Копли, 5:07, 58:48 — 58:55, 59:13) — КоскиненШтраф: 2-6Броски: 27 (6+11+10) — 27 (12+5+10)

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил игру. Накануне стало известно, что Овечкин сдал положительный тест на коронавирус.

«Вашингтон» — «Эдмонтон» 3:5

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сиэтл» 0:3

«Кракен» впервые в сезоне не пропустили ни одной шайбы за встречу. Для этого им понадобилось 46 матчей.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сиэтл» 0:3

«Детройт» — «Лос-Анджелес» 3:5

В составе победителей дубль оформил Филлип Дано. Российский нападающий «красных крыльев» Владислав Наместников оков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Лос-Анджелес» — 3:5 (1:0, 0:2, 2:3) Голы: Расмуссен — 5 (Задина, Гронек), 17:05 — 1:0. Дано — 11 (Странд, Мур), 32:47 — 1:1. Калиев — 8 (Лизотт, Странд), 38:11 — 1:2. Бертуцци — 22 (Линдстрем, Ларкин), 48:39 — 2:2. Дано — 12 (Мур, Арвидссон), 52:12 — 2:3. Арвидссон — 13 (п.в., Копитар, Даути), 58:33 — 2:4. Велено — 4 (Ганье, Дж. Смит), 59:13 — 3:4. Кемпе — 19 (п.в.), 59:50 — 3:5Вратари: Неделькович (57:48 — 58:33, 59:20 — 59:50) — КуикШтраф: 16-14Броски: 25 (5+8+12) — 45 (13+22+10)

«Детройт» — «Лос-Анджелес» 3:5

«Аризона» — «Калгари» 2:4

Дубль в составе победителей оформил Блэйк Коулман.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Калгари» — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) Голы: Коулмэн — 9 (Манджапане, Танев), 2:58 — 0:1. Гальченюк — 2 (Чикран, Келлер), 8:34 — 1:1. Линдхольм — 15 (Годро, Танев), 19:50 — 1:2. Келлер — 17 (Шмальц), 24:14 — 2:2. Танев — 3 (Коулмэн, Манджапане), 35:15 — 2:3. Коулмэн — 10 (Шилингтон, Танев), 52:06 — 2:4Вратари: Веймелка (57:28) — МаркстремШтраф: 9-7Броски: 28 (8+10+10) — 50 (26+16+8)

«Калгари» занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Аризона» — на 16-м месте.

«Чикаго» — «Миннесота» 0:5

Одну из шайб в составе гостей забросил российский нападающий Кирилл Капризов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Миннесота» — 0:5 (0:0, 0:3, 0:2) Голы: Годро — 4 (бол., Бродин, Фиала), 24:53 — 0:1. Зуккарелло — 15 (Гринуэй, Духайм), 26:56 — 0:2. Капризов — 19 (Зуккарелло), 34:08 — 0:3. Фиала — 13 (Болди, Годро), 50:38 — 0:4. Штурм — 7 (Девар, Раск), 52:02 — 0:5Вратари: Флери (Делиа, 52:02) — ТэлботШтраф: 2-2Броски: 30 (8+10+12) — 35 (13+11+11)

«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков. «Чикаго» с 39 очками располагается на 14-й строчке.