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    НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Детройту», «Вашингтон» разгромил «Даллас», «Колорадо» выиграл девятый матч подряд

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 января

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    «Даллас» — «Вашингтон»
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    «Даллас» — «Вашингтон»

    «Питтсбург» — «Детройт» 2:3 Б

    Автором победного буллита стал 19-летний нападающий Лукас Рэймонд. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Детройт» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Смит — 3 (Ганье, Велено), 18:19 — 0:1. Гюнтцель — 22 (бол., Малкин, Кросби), 25:54 — 1:1. Задина — 5 (бол., Расмуссен, Ледди), 36:31 — 1:2. Гюнтцель — 23 (Кросби), 40:27 — 2:2Победный буллит: РаймондВратари: Десмит — ПикарШтраф: 6-8Броски: 38 (5+17+15+1) — 32 (11+12+5+4)

    «Питтсбург» занимает третье место в Восточной конференции. «Детройт» располагается на девятой строчке.

    «Питтсбург» — «Детройт» 2:3 Б

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота» 2:3

    Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 31 сэйв при 34 бросках по своим воротам, а также отразил буллит в начале второго периода.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Миннесота» — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Гудроу — 10 (Труба, Строум), 8:47 — 1:0. Крайдер — 31 (Труба, Зибанежад), 17:08 — 2:0. Фиала — 12 (Хартман, Бенн), 32:18 — 2:1. Зуккарелло — 14 (бол., Капризов, Болди), 33:47 — 2:2. Годро — 3 (Фиала, Зуккарелло), 41:49 — 2:3Вратари: Шестеркин (58:47 — 59:03, 59:11 — 59:57) — ТэлботШтраф: 6-6Броски: 27 (12+7+8) — 34 (5+19+10)

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота» 2:3

    «Чикаго» — «Колорадо» 4:6

    В составе победителей по три очка набрали Габриэль Ландеског (2+1) и Назем Кадри (1+2). У проигравших три (2+1) очка набрал Патрик Кейн, дубль оформил Брэндон Хагель.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Колорадо» — 4:6 (0:0, 0:2, 4:4)
    Голы: Ландескуг — 17 (бол., Макар, Жирар), 21:15 — 0:1. Комфер — 9 (Джост, О`Коннор), 36:04 — 0:2. Ландескуг — 18 (бол., Рантанен, Кадри), 41:16 — 0:3. Хагель — 12 (Мерфи, Строум), 41:38 — 1:3. Кейн — 10 (Густафссон, С. Джонс), 42:18 — 2:3. Ньюхук — 10 (Кадри, Бураковски), 42:54 — 2:4. Кейн — 11 (Строум), 54:00 — 3:4. Кадри — 17 (п.в., Рантанен, Ландескуг), 57:58 — 3:5. Хагель — 13 (Густафссон, Кейн), 58:31 — 4:5. Макар — 18 (п.в., Комфер), 59:47 — 4:6Вратари: Флери (57:45 — 57:58, 58:21 — 58:36, 58:40 — 59:47) — ФранцоузШтраф: 11-11Броски: 43 (11+9+23) — 27 (6+13+8)

    «Эвеланш» добыли девятую победу подряд.

    «Аризона» — «Бостон» 1:2

    «Бостон» победил впервые за три матча. «Аризона» потерпела четвертое поражение подряд.

    «Даллас» — «Вашингтон» 0:5

    Российские игроки «Кэпиталз» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов сделали по одной голевой передаче. Нападающий Александр Овечкин не набрал очков в третьей игре подряд.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Вашингтон» — 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)
    Голы: Уилсон — 13 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 1:29 — 0:1. Карлсон — 9 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 7:54 — 0:2. ван Римсдайк — 1 (Макмайкл, Снивли), 13:08 — 0:3. Макмайкл — 6 (Эллер, Шульц), 32:03 — 0:4. Бэкстрем — 3 (Орлов), 36:50 — 0:5Вратари: Эттингер (Холтби, 20:00) — ВанечекШтраф: 4-6Броски: 30 (14+8+8) — 29 (19+8+2)
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