«Северсталь» одержала победу над «Витязем» в овертайме

В матче регулярного сезона КХЛна выезде обыграла подольскийсо счетом 2:3 после ОТ.

За «Витязь» в первом периоде шайбу забросил Виталий Попов. За гостей во втором периоде отличился Егор Морозов. А в третьем периоде шайбу забросил Даниил Вовченко.

На последних минутах третьего периода забросил шайбу и сравнял счёт Иван Зинченко. Победную шайбу на 41-й секунде овертайма забросил Никита Гуслистов. Это случилось после того, как подольчане вновь сняли голкипера — как и в матче с ЦСКА.

КХЛ «Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) Голы: Попов — 3 (Смолин, Одетт), 15:02 — 1:0. Морозов — 10 (Стенквист, Тимашов), 32:17 — 1:1. Вовченко — 13 (Хохлов, Подъяпольский), 40:53 — 1:2. Зинченко — 3 (бол., Одетт, Аалтонен), 59:50 — 2:2. Гуслистов — 6 (Хохлов), 60:41 — 2:3Вратари: Сапрыкин (59:00 — 59:50) — ПодъяпольскийШтраф: 6 — 10Броски: 41 (8+17+15+1) — 33 (13+5+14+1)Судьи: Букин, Наумов

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Подольске сыграет с «Барысом». «Северсталь» в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом». Оба матча пройдут 13 января.