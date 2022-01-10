«Трактор» одержал победу над «Куньлунем»

В матче регулярного сезона КХЛна выезде обыгралсо счетом 4:2.

За гостей забивали Алексей Бывальцев, Егор Фатеев, Сергей Телегин и Максим Шабанов. У хозяев отметились Брендон Ип и Джейк Челиос.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) Голы: Бывальцев — 3 (Пилут, Шабанов), 1:37 — 0:1. Фатеев — 2 (Основин, Шварев), 4:49 — 0:2. Телегин — 2 (Седлак, Гика), 30:34 — 0:3. Йип — 13 (бол., Вонг, С. Фу), 34:28 — 1:3. Челиос — 4 (Абрамов, Кейн), 41:18 — 2:3. Шабанов — 1 (п.в.), 58:24 — 2:4Вратари: О`Брайен (57:58 — 58:24) — ГариповШтраф: 6 — 14Броски: 34 (15+13+6) — 33 (10+12+11)

«Трактор» с 73 очками является лидером в турнирной таблице Восточной конференции. У «Куньлуня» 25 очков и 12 позиция.