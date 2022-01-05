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    Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Витязь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Динамо Минск
    Минское «Динамо» на выезде обыграло «Витязь» в серии буллитов. Счет в матче с учетом послематчевых бросков составил 4:3.

    Игроки «Динамо»
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    Игроки «Динамо»

    «Витязь» вел в счете после второго периода 3:1. «Динамо» удалось сравнять счет благодаря дублю Либора Гудачека и шайбе Артема Демкова.

    В составе хозяев забивали Илья Аркалов, Валттери Кемиляйнен и Нико Оямяки.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Минск) — 3:4 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Аркалов — 3 (Гончаров), 1:21 — 1:0. Кемиляйнен — 5 (бол., Одетт, Аалтонен), 11:05 — 2:0. Гудачек — 1, 24:19 — 2:1. Оямяки — 28 (бол., Аалтонен, Кемиляйнен), 33:49 — 3:1. Гудачек — 2 (Альмквист, Сапего), 45:03 — 3:2. Демков — 6 (бол., Альмквист, Бек), 47:50 — 3:3Победный буллит: ДемковВратари: Сапрыкин (63:45) — РибарШтраф: 10 — 6Броски: 23 (6+9+3+5) — 49 (14+15+19+1)

    «Динамо» с 54 очками занимает 8 место на Западе. «Витязь» с 40 баллами идет на 10 строчке.

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