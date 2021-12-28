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    Зубов: Сборная России могла сыграть лучше против Швейцарии

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швейцарии
    Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов подвел итоги матча МЧМ со Швейцарией (4:2).

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    «Мы решили дать сыграть Гуськову. Подумали, что Аскарову нужно дать отдохнуть, ему стоило сыграть лучше в первом матче, говорю про момент с третьим голом. Гуськов провел хороший матч, в первые пять-семь минут игры по его воротам вообще не было бросков, это тяжело.

    Юров очень хорошо катается, контролирует шайбу, имеет сильный бросок. Игра Мичкова меня не удивляет, он играл на Кубке Карьяла, там уже забивал. Сегодня мы могли сыграть лучше, мы создавали голевые моменты, но давали шансы сопернику. Надеюсь, мы с каждым днем будем прибавлять.

    Челлендж в концовке? Там была спорная ситуация с нашим видеоперсоналом, мы решили рискнуть. Получилось так, как получилось», — цитирует Зубова Sport24.

    В следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Матч пройдет в ночь на четверг, 30 декабря.

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