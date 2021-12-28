Швеция обыграла Словакию на МЧМ-2022

Сборнаяодержала победу над командойна групповом этапе молодежного чемпионата мира, проходящего в Канаде.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: twitter.com/WorldJuniors

Скандинавы одолели соперника со счетом 3:0.

Отличились Теодор Нидербах, Альберт Шеберг и Даниэль Льюнгман.

После этого матча Швеция с шестью очками расположилась на первом месте в группе B, Словакия не набрала очков в двух матчах турнира.

Молодежный чемпионат мира Группа B Швеция U20 — Словакия U20 — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Нидербах — 2 (бол., Эклунд, Гранс), 6:25 — 1:0. Шёберг — 1 (Нюстрём), 26:50 — 2:0. Льюнгман — 2 (п.в., Стенман), 58:45 — 3:0Вратари: Валлстедт — Латкоцы (58:30 — 58:45)Штраф: 35-8Броски: 27 (4+15+8) — 48 (13+18+17)

В следующем матче шведы сыграют с США. Матч состоится 30 декабря. Словаки в этот же день встретятся с Россией.