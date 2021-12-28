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    «Трактор» на выезде победил «Сочи»

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    Челябинский «Трактор» одержал выездную победу над «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В составе победителей отличились Кирилл Капустин, Тему Пулккинен, Томаш Гика и Андрей Стась.

    За сочинский клуб шайбы забросили Никита Точицкий и Василий Глотов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)
    Голы: Точицкий — 7 (Завгородний), 0:55 — 1:0. Капустин — 4 (Пулккинен, Кулик), 6:13 — 1:1. Пулккинен — 21 (бол., Ткачев, Седлак), 17:51 — 1:2. Гика — 9 (бол., Бэйлен, Пулккинен), 19:54 — 1:3. Глотов — 12 (бол., Александров, Феоктистов), 36:34 — 2:3. Стась — 5 (Исаев, Капустин), 49:11 — 2:4 Вратари: Хелльберг — ВиллБроски: 21 (7+8+6) — 38 (14+16+8)Штраф: 14 — 10

    «Трактор» набрал 65 очков и продолжает занимать второе место на Востоке. «Сочи» находится на 10-м месте Западной конференции, имея на счету 39 очков.

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